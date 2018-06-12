Випуск новин за 22:00: Ситуація на фронті. Звільнення заручників в Парижі

У випуску новин за 12 червня станом на 22:00 – російсько-окупаційні війська 11 разів порушували режим припинення вогню, з яких 4 рази із важкого озброєння. У Парижі триває операція зі звільнення заручників, яких захопив невідомий чоловік у 10 окрузі міста.

Також у випуску: Екс-міністр Олександр Данилюк розповів про свої подальші плани. Одного з власників "Гаврилівських курчат" випустили під заставу в 90 мільйонів гривень. Вперше в історії зустрілись президент США Дональд Трамп і глава КНДР та потиснули один одному руки. В Україні заборонили польоти дронів над центральними вулицями, дорогами, залізницею і портами.