Випуск новин за 22:00: Ситуація на фронті. Звільнення заручників в Парижі
У випуску новин за 12 червня станом на 22:00 – російсько-окупаційні війська 11 разів порушували режим припинення вогню, з яких 4 рази із важкого озброєння. У Парижі триває операція зі звільнення заручників, яких захопив невідомий чоловік у 10 окрузі міста.
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Джерело: 24 канал
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