Выпуск новостей за 22:00: Ситуация на фронте. Перенос пункта пропуска Меловое
Выпуск новостей за 7 сентября по состоянию на 22:00 – на Донбассе за сутки двое военных получили ранения. Военные насчитали не менее 8 обстрелов. К тому же увеличивается калибр оружия, из которого пророссийские наемники открывают огонь. Критическая ситуация заставила власти перенести пункт пропуска через границу на Луганщине, речь о посте в поселке Меловое.
Также в выпуске:
На Херсонщине из-за выброса в Крыму часть школ приостановила процесс обучения.
В Калифорнии горят леса, только за сутки огонь охватил почти 90 квадратных километров территории.
Мэр Парижа предлагает присвоить Олегу Сенцову звание почетного гражданина.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии