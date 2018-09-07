Выпуск новостей за 22:00: Ситуация на фронте. Перенос пункта пропуска Меловое

Выпуск новостей за 7 сентября по состоянию на 22:00 – на Донбассе за сутки двое военных получили ранения. Военные насчитали не менее 8 обстрелов. К тому же увеличивается калибр оружия, из которого пророссийские наемники открывают огонь. Критическая ситуация заставила власти перенести пункт пропуска через границу на Луганщине, речь о посте в поселке Меловое.

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