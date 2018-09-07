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Выпуск новостей за 22:00: Ситуация на фронте. Перенос пункта пропуска Меловое

Выпуск новостей 28 Читати новину українською

Выпуск новостей за 7 сентября по состоянию на 22:00 – на Донбассе за сутки двое военных получили ранения. Военные насчитали не менее 8 обстрелов. К тому же увеличивается калибр оружия, из которого пророссийские наемники открывают огонь. Критическая ситуация заставила власти перенести пункт пропуска через границу на Луганщине, речь о посте в поселке Меловое.

Также в выпуске:

На Херсонщине из-за выброса в Крыму часть школ приостановила процесс обучения.

В Калифорнии горят леса, только за сутки огонь охватил почти 90 квадратных километров территории.

Мэр Парижа предлагает присвоить Олегу Сенцову звание почетного гражданина.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Новости Луганска Новости Донецка Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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Новости за 7 сентября
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