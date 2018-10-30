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      Выпуск новостей за 22:00: Ситуация на фронте. Проведение Объединительного собора

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 22:00 – двое украинских военнослужащих получили ранения в сутки в результате нападений на их позиции, по меньшей мере 9 обстрелов зафиксировали военные со стороны оккупированной части Донбасса. Последний шаг к автокефалии – это проведение Объединительного собора. С местом уже определились – Софийский собор, а вот дату до сих пор не согласовали.

      Также в выпуске:

      Умер известный мультипликатор Давид Черкасский, он создал незабываемые образы Капитана Врунгеля и Айболита.

      Новым главой Киевской области стал Александр Терещук, известный отправкой "Беркута" на Киевский Евромайдан.

      Теги: Украина – Россия Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Томос Единая поместная церковь Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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      Новости за 30 октября
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