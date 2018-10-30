Выпуск новостей за 22:00: Ситуация на фронте. Проведение Объединительного собора

В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 22:00 – двое украинских военнослужащих получили ранения в сутки в результате нападений на их позиции, по меньшей мере 9 обстрелов зафиксировали военные со стороны оккупированной части Донбасса. Последний шаг к автокефалии – это проведение Объединительного собора. С местом уже определились – Софийский собор, а вот дату до сих пор не согласовали.

Также в выпуске: Умер известный мультипликатор Давид Черкасский, он создал незабываемые образы Капитана Врунгеля и Айболита. Новым главой Киевской области стал Александр Терещук, известный отправкой "Беркута" на Киевский Евромайдан.