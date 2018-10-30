Выпуск новостей за 22:00: Ситуация на фронте. Проведение Объединительного собора
В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 22:00 – двое украинских военнослужащих получили ранения в сутки в результате нападений на их позиции, по меньшей мере 9 обстрелов зафиксировали военные со стороны оккупированной части Донбасса. Последний шаг к автокефалии – это проведение Объединительного собора. С местом уже определились – Софийский собор, а вот дату до сих пор не согласовали.
Также в выпуске:
Умер известный мультипликатор Давид Черкасский, он создал незабываемые образы Капитана Врунгеля и Айболита.
Новым главой Киевской области стал Александр Терещук, известный отправкой "Беркута" на Киевский Евромайдан.
Источник: 24 канал
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