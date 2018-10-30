Випуск новин за 22:00: Ситуація на фронті. Проведення Об'єднавчого собору

У випуску новин за 30 жовтня станом на 22:00 – двоє українських армійців отримали поранення за добу в результаті нападів на їхні позиції, щонайменше 9 обстрілів зафіксували військові з боку окупованої частини Донбасу. Останній крок до автокефалії – це проведення Об'єднавчого собору. З місцем уже визначилися – Софійський собор, а от дату досі не погодили.

Також у випуску: Помер відомий мультиплікатор Давид Черкаський, він створив незабутні образи Капітана Врунгеля та Айболита. Новим очільником Київщини став Олександр Терещук, відомий відправкою "Беркута" на Київський Євромайдан.