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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Выпуск новостей за 22:00: Ситуация на фронте. Состояние здоровья дочери Скрипаля

Выпуск новостей 37 Читати новину українською

В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 22:00 – за минувшие сутки пророссийские боевики нарушили режим тишины 32 раза. Двое украинских военных травмированы. Дочь Сергея Скрипаля – Юлия пришла в себя и может говорить. Ранее медики рассказали, что она вышла из критического состояния, в котором находилась месяц.

Также в выпуске:

Как резкие изменения погоды влияют на самочувствие людей и возможно ли избавиться от метеозависимости.

Савченко заявила, что идет в президенты, предвыборный ролик накануне опубликовала ее команда.

В одном из сел Львовской области дети взялись копать землянку и эта яма стала могилой для пятиклассника.

Теги: Война на Донбассе Отравление Сергея Скрипаля Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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