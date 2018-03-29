Выпуск новостей за 22:00: Ситуация на фронте. Состояние здоровья дочери Скрипаля
В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 22:00 – за минувшие сутки пророссийские боевики нарушили режим тишины 32 раза. Двое украинских военных травмированы. Дочь Сергея Скрипаля – Юлия пришла в себя и может говорить. Ранее медики рассказали, что она вышла из критического состояния, в котором находилась месяц.
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Источник: 24 Канал
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