23:46
29 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
1°C -2°C
  • п'ятниця
    4°C -1°C
  • субота
    10°C 4°C
  • неділя
    13°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Плачевна компенсація за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:47, 28 березня
Вєсті.UA. Чарівна паличка Порошенка. Президентські амбіції Насірова
Вєсті.UA
19:59, сьогодні
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Випуск новин за 22:00: Ситуація на фронті. Стан здоров'я доньки Скрипаля

Випуск новин 64 Читать новость на русском

У випуску новин за 29 березня станом на 22:00 – за минулу добу проросійські бойовики порушили режим тиші 32 рази. Двоє українських військових травмовані. Донька Сергія Скрипаля – Юлія прийшла до тями і може говорити. Раніше медики розповіли, що вона вийшла з критичного стану, в якому перебувала місяць.

Також у випуску:

Як різкі зміни погоди впливають на самопочуття людей та чи можливо позбутися метеозалежності.

Савченко заявила, що йде у президенти, передвиборчий ролик напередодні опублікувала її команда.

В одному з сіл на Львівщині діти взялися копати криївку і ця яма стала могилою для п'ятикласника.

Теги: Отруєння Сергія Скрипаля Випуск новин Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 29 березня: суд над Савченко, Росія висилає дипломатів, що готує весна
сьогодні, 22:18 Головні новини 29 березня: суд над Савченко, Росія висилає дипломатів, що готує весна
547
Чи буде світова війна – вона вже точиться
сьогодні, 22:03 Чи буде світова війна – вона вже точиться
Дід Панас 362
сьогодні, 18:01 "Не дитина, а воїн": яким був загиблий 19-річний доброволець "Діллі"
Катерина Петренко 1443
Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
сьогодні, 17:02 Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
Лев Парцхаладзе 365
Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
сьогодні, 15:01 Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
Олексій Чибісов 6357
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук