Випуск новин за 22:00: Ситуація на фронті. Стан здоров'я доньки Скрипаля
У випуску новин за 29 березня станом на 22:00 – за минулу добу проросійські бойовики порушили режим тиші 32 рази. Двоє українських військових травмовані. Донька Сергія Скрипаля – Юлія прийшла до тями і може говорити. Раніше медики розповіли, що вона вийшла з критичного стану, в якому перебувала місяць.
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Джерело: 24 Канал
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