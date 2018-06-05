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Выпуск новостей за 22:00: Ситуация в Чернобыле. Раненые военные

Выпуск новостей 72 Читати новину українською

В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 22:00 – в Чернобыле горит рыжий лес, наиболее загрязнена после взрыва на ЧАЭС территория, что загорелось утром. На Востоке Украины ранены двое украинских военных.

Также в выпуске:

Обнародован список журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.

Известный украинский режиссер Леонид Кантер покончил жизнь самоубийством, ему было 36 лет.

Брата Зацевой в Харькове поймали пьяным за рулем.

Теги: Война на Донбассе Пожар Чернобыль Украина – Россия Операция Объединенных сил Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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Новости за 5 июня
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