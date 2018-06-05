Выпуск новостей за 22:00: Ситуация в Чернобыле. Раненые военные
В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 22:00 – в Чернобыле горит рыжий лес, наиболее загрязнена после взрыва на ЧАЭС территория, что загорелось утром. На Востоке Украины ранены двое украинских военных.
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Источник: 24 канал
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