Випуск новин за 22:00: Ситуація у Чорнобилі. Поранені військові
У випуску новин за 5 червня станом на 22:00 – у Чорнобилі горить рудий ліс, найбільш забруднена після вибуху на ЧАЕС територія, зайнялося зранку. На Сході України поранено двоє українських військових.
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Джерело: 24 канал
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