Выпуск новостей за 22:00: Снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. Смерть на уроке

В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 22:00 – депутаты таки лишили Надежду Савченко ее депутатской привилегии. А также позволили привлечь ее к уголовной ответственности, задержать и арестовать. В Донецкой области школьник умер на уроке физкультуры.

Также в выпуске: Во Львове судили жителя области, который воевал на стороне террористов против Украины. Кто прослушивал Назара Холожницкого?