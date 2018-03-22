Выпуск новостей за 22:00: Снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. Смерть на уроке
В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 22:00 – депутаты таки лишили Надежду Савченко ее депутатской привилегии. А также позволили привлечь ее к уголовной ответственности, задержать и арестовать. В Донецкой области школьник умер на уроке физкультуры.
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Источник: 24 Канал
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