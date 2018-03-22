Випуск новин за 22:00: Зняття недоторканості з Надії Савченко. Смерть на уроці
У випуску новин за 20 березня станом на 22:00 – депутати таки позбавили Надію Савченко її депутатського привілею. А також дозволили притягнути її до кримінальної відповідальності, затримати й арештувати. На Донеччині школяр помер на уроці фізкультури.
Також у випуску:
У Львові судили мешканця області, який воював на боці терористів проти України.
Хто прослуховував Назара Холодницького?
Джерело: 24 Канал
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