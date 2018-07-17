Выпуск новостей за 22:00: Столкновения относительно САП. Новые санкции для России
В выпуске новостей за 17 июля по состоянию на 22:00 под стенами Специализированной антикоррупционной прокуратуры на акции за отставку Холодницкого произошли столкновения, Шабунина облили зеленкой. В Конгрессе США заговорили о новых санкциях против России.
Также в выпуске:
В Харькове блогеры зашли на военный склад танков без охраны.
На Дональда Трампа посыпался шквал критики в США.
На Востоке Украины погиб один украинский военный.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии