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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 22:00: Столкновения относительно САП. Новые санкции для России

Выпуск новостей 9 Читати новину українською

В выпуске новостей за 17 июля по состоянию на 22:00 под стенами Специализированной антикоррупционной прокуратуры на акции за отставку Холодницкого произошли столкновения, Шабунина облили зеленкой. В Конгрессе США заговорили о новых санкциях против России.

Также в выпуске:

В Харькове блогеры зашли на военный склад танков без охраны.

На Дональда Трампа посыпался шквал критики в США.

На Востоке Украины погиб один украинский военный.

Теги: САП Выпуск новостей Санкции
Источник: 24 канал
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