Выпуск новостей за 22:00: Столкновения относительно САП. Новые санкции для России

В выпуске новостей за 17 июля по состоянию на 22:00 под стенами Специализированной антикоррупционной прокуратуры на акции за отставку Холодницкого произошли столкновения, Шабунина облили зеленкой. В Конгрессе США заговорили о новых санкциях против России.

Также в выпуске: В Харькове блогеры зашли на военный склад танков без охраны. На Дональда Трампа посыпался шквал критики в США. На Востоке Украины погиб один украинский военный.