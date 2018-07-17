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Випуск новин за 22:00: Сутички щодо САП. Нові санкції для Росії

Випуск новин 20 Читать новость на русском

У випуску новин за 17 липня станом на 22:00 – під стінами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на акції за відставку Холодницького відбулися сутички, Шабуніна облили зеленкою. У Конгресі США заговорили про нові санкції проти Росії.

Також у випуску:

У Харкові блогери зайшли на військовий склад танків без охорони.

На Дональда Трампа посипався шквал критики у США.

На Сході України загинув один український військовий. 

Теги: САП Випуск новин Санкції
Джерело: 24 канал
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