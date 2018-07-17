Випуск новин за 22:00: Сутички щодо САП. Нові санкції для Росії

У випуску новин за 17 липня станом на 22:00 – під стінами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на акції за відставку Холодницького відбулися сутички, Шабуніна облили зеленкою. У Конгресі США заговорили про нові санкції проти Росії.

Також у випуску: У Харкові блогери зайшли на військовий склад танків без охорони. На Дональда Трампа посипався шквал критики у США. На Сході України загинув один український військовий.