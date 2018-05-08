Выпуск новостей за 22:00: Усиленные меры безопасности. Деньги Ефремова

В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 22:00 — торжественные мероприятия 9 мая по всей стране будут охранять 17 тысяч полицейских, нацгвардейцев, а также пограничников. Почти 33 миллиона долларов хранится на счетах семьи экс-"регионала" Ефремова в швейцарских банках.

Также в выпуске: Швейцария рассекретила счета экс-регионала Александра Ефремова. Боевики российско-оккупационных войск уже больше недели обстреливают населенный пункт Зайцево. Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном.