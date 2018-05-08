Випуск новин за 22:00: Посилені заходи безпеки. Гроші Єфремова
У випуску новин за 8 травня станом на 22:00 — урочисті заходи 9 травня по всій країні будуть охороняти 17 тисяч поліцейських, нацгвардійців, а також прикордонників. Майже 33 мільйони доларів зберігається на рахунках сім’ї екс-"регіонала" Єфремова у швейцарських банках.
Також у випуску:
Швейцарія розсекретила рахунки екс-регіонала Олександра Єфремова.
Бойовики російсько-окупаційних військ вже понад тиждень обстрілюють населений пункт Зайцеве.
Дональд Трамп оголосив про вихід з ядерної угоди з Іраном.
Джерело: 24 Канал
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