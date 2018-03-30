Выпуск новостей за 22:00: Увольнение Холодницкого. Увольнение Амосовой

В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 22:00 – генпрокурор требует уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Отстраненный ректор Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерина Амосова должна была отчитаться Министерству здравоохранения о своей работе. Однако, на заседание комиссии просто не пришла.

Также в выпуске: Сегодня Петр Порошенко подал декларацию, в которой указал, что за прошлый год заработал 16 миллионов гривен. Россия высылает 13 украинских дипломатов. Кабмин начал реформу системы государственного надзора.