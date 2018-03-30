Випуск новин за 22:00: Звільнення Холодницького. Відсторонення Амосової
У випуску новин за 30 березня станом на 22:00 – генпрокурор вимагає звільнити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. відсторонена ректорка Національного медичного університету імені Богомольця Катерина Амосова мала відзвітувати Міністерству охорони здоров'я про свою роботу. Однак, на засідання комісії просто не прийшла.
Також у випуску:
Сьогодні Петро Порошенко подав декларацію, в якій вказав, що за минулий рік заробив 16 мільйонів гривень.
Росія висилає 13 українських дипломатів.
Кабмін почав реформу системи державного нагляду.
Джерело: 24 Канал
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