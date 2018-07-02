Выпуск новостей за 22:00: Включение Сенцова в список по обмену. Ультиматум Денисовой

В выпуске новостей за 2 июля по состоянию на 22:00 – Кремль рассматривает возможность внести фамилию Сенцова в список по обмену политзаключенных. Тем временем, Украина впервые обнародовала перечень пленников в России, которых готова обменять. Татьяне Москальковой позволят встретиться с задержанными россиянами только после того, как Людмилу Денисову впустят к украинским политзаключенным.

Также в выпуске: Украинцы после нескольких дней, которые провели в аэропортах Туниса, вернулись домой. Из-за ливней в Украине ликвидируют последствия непогоды. На стадионе "Олимпийский" проходит акция в поддержку Сенцова.