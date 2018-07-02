Выпуск новостей за 22:00: Включение Сенцова в список по обмену. Ультиматум Денисовой

Выпуск новостей за 22:00: Включение Сенцова в список по обмену. Ультиматум ДенисовойВыпуск новостей 23 Читати новину українською
В выпуске новостей за 2 июля по состоянию на 22:00 – Кремль рассматривает возможность внести фамилию Сенцова в список по обмену политзаключенных. Тем временем, Украина впервые обнародовала перечень пленников в России, которых готова обменять. Татьяне Москальковой позволят встретиться с задержанными россиянами только после того, как Людмилу Денисову впустят к украинским политзаключенным.
Также в выпуске:
Украинцы после нескольких дней, которые провели в аэропортах Туниса, вернулись домой.
Из-за ливней в Украине ликвидируют последствия непогоды.
На стадионе "Олимпийский" проходит акция в поддержку Сенцова.
Источник: 24 канал
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