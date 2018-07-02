Випуск новин за 22:00: Включення Сенцова до списку з обміну. Ультиматум Денісової

Випуск новин за 22:00: Включення Сенцова до списку з обміну. Ультиматум ДенісовоїВипуск новин 53 Читать новость на русском
У випуску новин за 2 липня станом на 22:00 – Кремль розглядає можливість внести прізвище Сенцова до списку з обміну політв'язнів. Тим часом, Україна вперше оприлюднила перелік бранців у Росії, яких готова обміняти. Тетяні Москальковій дозволять зустрітися з затриманими росіянами тільки після того, як Людмилу Денісову впустять до українських політв'язнів.
Також у випуску:
Українці після кількох днів, які провели в аеропортах Тунісу, повернулися додому.
Через зливи в Україні ліквідовують наслідки негоди.
На стадіоні "Олімпійський" відбувається акція на підтримку Сенцова.
Джерело: 24 канал
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