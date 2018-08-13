Выпуск новостей за 22:00: Восстановление в должности скандального врача. Срок за мемы

В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 22:00 – врача Анну Губареву, которая отказалась лечить больного АТОвца, потому что тот, мол, убивал на востоке братский народ, ранее со скандалом уволили, но теперь потихоньку снова взяли на работу. В России начнут массово бросать за решетку за невинные шутки. За последние несколько месяцев в России уже задержали двух жителей сибирского Барнаула.

Также в выпуске: Роман Насиров будет носить электронный браслет еще два месяца. Адвокат Виктора Медведчука угрожает через суд запретить прокат ленты о Василие Стусе. Миссия МВФ приедет в Украину 6 сентября и будет находиться в стране две недели.