00:38
14 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
32°C 17°C
  • среда
    33°C 21°C
  • четверг
    23°C 19°C
  • пятница
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. По щучьему велению Путина. Шойгу пугает ежа
Вєсті Кремля
20:53, 13 августа
Вести.UA. Тайна скандального Ляшко. Уничтожение Медведчука
Вєсті.UA
20:51, 13 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 22:00: Восстановление в должности скандального врача. Срок за мемы

Выпуск новостей 18 Читати новину українською

В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 22:00 – врача Анну Губареву, которая отказалась лечить больного АТОвца, потому что тот, мол, убивал на востоке братский народ, ранее со скандалом уволили, но теперь потихоньку снова взяли на работу. В России начнут массово бросать за решетку за невинные шутки. За последние несколько месяцев в России уже задержали двух жителей сибирского Барнаула.

Также в выпуске:

Роман Насиров будет носить электронный браслет еще два месяца.

Адвокат Виктора Медведчука угрожает через суд запретить прокат ленты о Василие Стусе.

Миссия МВФ приедет в Украину 6 сентября и будет находиться в стране две недели.

Теги: Скандал Новости России Выпуск новостей
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 13 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
На що прицілився Медведчук повертаючись в українську політику
13 августа, 23:00 На що прицілився Медведчук повертаючись в українську політику
Сергій Лещенко
Главные новости 13 августа: в Украину едет миссия МВФ, продолжение скандала с фильмом про Стуса
13 августа, 22:22 Главные новости 13 августа: в Украину едет миссия МВФ, продолжение скандала с фильмом про Стуса
Cенцова для Путіна не існує, але він був змушений вислухати вимогу Макрона
13 августа, 22:00 Cенцова для Путіна не існує, але він був змушений вислухати вимогу Макрона
Блог Медіа
"Это не преступление", или Как Трамп "украинского процесса" над Манафортом испугался
13 августа, 21:02 "Это не преступление", или Как Трамп "украинского процесса" над Манафортом испугался
Борис Немировський
Сооснователь Veterano Coffee: Главное в бизнесе – люди. Так же, как и на войне
13 августа, 20:01 Сооснователь Veterano Coffee: Главное в бизнесе – люди. Так же, как и на войне
Євгенія Мазур
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук