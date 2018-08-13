Випуск новин за 22:00: Поновлення на посаді скандальної лікарки. Термін за меми
У випуску новин за 13 серпня станом на 22:00 – лікарку Ганну Губарєву, яка відмовилася лікувати хворого АТОвця, бо той, мовляв, вбивав на сході братній народ раніше зі скандалом звільнили, але тепер тихцем знову взяли на роботу. В Росії почнуть масово кидати за ґрати через невинні жарти. За останні декілька місяців у Росії вже затримали двох мешканців сибірського Барнаула.
Також у випуску:
Роман Насіров носитиме електронний браслет ще два місяці.
Адвокат Віктора Медведчука погрожує через суд заборонити прокат стрічки про Василя Стуса.
Місія МВФ приїде до України 6 вересня та перебуватиме у країні два тижні.
Джерело: 24 канал
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