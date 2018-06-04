Выпуск новостей за 22:00: Возмущение выпускников. Непризнанный чемпионат.
В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 22:00 – после ЗНО по английскому языку школьники из десятков городов Украины жалуются на плохие условия его проведения. Футбольная команда из Закарпатья поехала на чемпионат между террористами в Лондон.
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Источник: 24 канал
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