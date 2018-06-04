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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО
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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Випуск новин за 22:00: Обурення випускників. Невизнаний чемпіонат

Випуск новин 62 Читать новость на русском

У випуску новин за 4 червня станом на 22:00 – після ЗНО з англійської мови школярі з десятків міст України скаржаться на погані умови його проведення. Українська футбольна команда із Закарпаття вирушила на так званий чемпіонат світу для команд "невизнаних країн, регіонів, меншин і територій", що проходить у столиці Великобританії Лондоні.

Також у випуску:

Під Києвом розстріляли авто кримінального авторитета. 

Скандал через висловлювання заступника міністра охорони здоров'я. 

Рахункова палата надала текст стенограми на прохання Ольги Богомолець. 

Теги: Новини України Новини політики Скандал Новини Закарпаття Лондон Випуск новин Освіта ЗНО
Джерело: 24 канал
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Новини за 4 червня
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