Випуск новин за 22:00: Обурення випускників. Невизнаний чемпіонат
У випуску новин за 4 червня станом на 22:00 – після ЗНО з англійської мови школярі з десятків міст України скаржаться на погані умови його проведення. Українська футбольна команда із Закарпаття вирушила на так званий чемпіонат світу для команд "невизнаних країн, регіонів, меншин і територій", що проходить у столиці Великобританії Лондоні.
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Джерело: 24 канал
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