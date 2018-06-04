Випуск новин за 22:00: Обурення випускників. Невизнаний чемпіонат

У випуску новин за 4 червня станом на 22:00 – після ЗНО з англійської мови школярі з десятків міст України скаржаться на погані умови його проведення. Українська футбольна команда із Закарпаття вирушила на так званий чемпіонат світу для команд "невизнаних країн, регіонів, меншин і територій", що проходить у столиці Великобританії Лондоні.

Також у випуску: Під Києвом розстріляли авто кримінального авторитета. Скандал через висловлювання заступника міністра охорони здоров'я. Рахункова палата надала текст стенограми на прохання Ольги Богомолець.