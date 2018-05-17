Выпуск новостей за 22:00: Вышиванковый бизнес. Дело Вышинского
В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 22:00 – вышиванка стала визитной карточкой Украины за рубежом и приносит государству и бизнесу немалый доход. Руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому в Херсоне избрали меру пресечения: он проведет два месяца за решеткой в СИЗО.
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Источник: 24 Канал
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