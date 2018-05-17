Випуск новин за 22:00: Вишиванковий бізнес. Справа Вишинського
У випуску новин за 17 травня станом на 22:00 – вишиванка стала візитівкою України за кордоном та приносить державі і бізнесу чималий дохід. Керівнику "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському в Херсоні обрали запобіжний захід: він проведе два місяці за гратами в СІЗО.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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