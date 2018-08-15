Выпуск новостей за 22:00: Взрыв в Кабуле. Смерть писателя Успенского
В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 22:00 – очередной теракт в Кабуле, по меньшей мере, 48 человек погибли, 67 – получили ранения. На 80-м году жизни скончался известный детский писатель и "отец" Чебурашки и Почтальона Печкина – Эдуард Успенский. Детский писатель никогда не поддерживал политику Кремля и не боялся называть аннексию Крыма отвратительной.
Также в выпуске:
Обвал моста В Италии.
Суд над Манафортом.
Топ коррупционных дел, которые не дошли до приговора.
Источник: 24 канал
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