Выпуск новостей за 22:00: Взрыв в Кабуле. Смерть писателя Успенского

В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 22:00 – очередной теракт в Кабуле, по меньшей мере, 48 человек погибли, 67 – получили ранения. На 80-м году жизни скончался известный детский писатель и "отец" Чебурашки и Почтальона Печкина – Эдуард Успенский. Детский писатель никогда не поддерживал политику Кремля и не боялся называть аннексию Крыма отвратительной.

Также в выпуске: Обвал моста В Италии. Суд над Манафортом. Топ коррупционных дел, которые не дошли до приговора.