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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 22:00: Вибух у Кабулі. Смерть письменника Успенського

Випуск новин 13 Читать новость на русском

У випуску новин за 15 серпня станом на 22:00 – черговий теракт у Кабулі, щонайменше 48 людей загинули, 67 – отримали поранення. На 80-му році життя помер відомий дитячий письменник і "батько" Чебурашки і Почтальйона Печкіна – Едуард Успенський. Дитячий письменник ніколи не підтримував політику Кремля і Не боявся називати анексію Криму потворною.

Також у випуску:

Обвал мосту В Італії.

Суд над Манафортом.

Топ корупційних справ, які не дійшли до вироку.

 

 

Теги: Новини Росії Випуск новин Книги Україна – Росія Вибух Афганістан
Джерело: 24 канал
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Новини за 15 серпня
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