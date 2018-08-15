Випуск новин за 22:00: Вибух у Кабулі. Смерть письменника Успенського

У випуску новин за 15 серпня станом на 22:00 – черговий теракт у Кабулі, щонайменше 48 людей загинули, 67 – отримали поранення. На 80-му році життя помер відомий дитячий письменник і "батько" Чебурашки і Почтальйона Печкіна – Едуард Успенський. Дитячий письменник ніколи не підтримував політику Кремля і Не боявся називати анексію Криму потворною.

Також у випуску: Обвал мосту В Італії. Суд над Манафортом. Топ корупційних справ, які не дійшли до вироку.