Випуск новин за 22:00: Вибух у Кабулі. Смерть письменника Успенського
У випуску новин за 15 серпня станом на 22:00 – черговий теракт у Кабулі, щонайменше 48 людей загинули, 67 – отримали поранення. На 80-му році життя помер відомий дитячий письменник і "батько" Чебурашки і Почтальйона Печкіна – Едуард Успенський. Дитячий письменник ніколи не підтримував політику Кремля і Не боявся називати анексію Криму потворною.
Також у випуску:
Обвал мосту В Італії.
Суд над Манафортом.
Топ корупційних справ, які не дійшли до вироку.
Джерело: 24 канал
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