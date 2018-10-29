Выпуск новостей за 22:00: Взрыв в Тунисе. Прощание с пилотом Су-27

В выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 22:00 – по меньшей мере 9 человек получили ранения, в том числе 8 полицейских. Так, в центре Туниса женщина-смертница устроила взрыв возле Муниципального театра в центре города. В Житомирской области похоронили пилота Ивана Петренко, который погиб в самолете СУ-27 во время учений в Винницкой области.

Также в выпуске: Никто из 189 пассажиров не смог спастись после падения самолета в Индонезии. Пропаганда страны-агрессора распространяется не только через местное телевидение, но и через мультики. Экс-нардеп Мартыненко повел в суд борцов с коррупцией.