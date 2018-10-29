Випуск новин за 22:00: Вибух в Тунісі. Прощання з пілотом СУ-27

У випуску новин за 29 жовтня станом на 22:00 – щонайменше 9 людей зазнали поранення, зокрема 8 поліцейських. Так, у центрі Тунісу жінка-смертниця влаштувала вибух біля Муніципального театру в середмісті. На Житомирщині поховали пілота Івана Петренка, який загинув у літаку СУ-27 під час навчань на Вінниччині.

Також у випуску: Жодна людина із 189 пасажирів не змогла врятуватися після падіння літака в Індонезії. Пропаганда країни-агресора поширюється не лише через місцеве телебачення, а й через мультики. Екс-нардеп Мартиненко повів до суду борців з корупцією.