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      Випуск новин за 22:00: Вибух в Тунісі. Прощання з пілотом СУ-27

      Випуск новин 58 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 жовтня станом на 22:00 – щонайменше 9 людей зазнали поранення, зокрема 8 поліцейських. Так, у центрі Тунісу жінка-смертниця влаштувала вибух біля Муніципального театру в середмісті. На Житомирщині поховали пілота Івана Петренка, який загинув у літаку СУ-27 під час навчань на Вінниччині.

      Також у випуску:

      Жодна людина із 189 пасажирів не змогла врятуватися після падіння літака в Індонезії.

      Пропаганда країни-агресора поширюється не лише через місцеве телебачення, а й через мультики.

      Екс-нардеп Мартиненко повів до суду борців з корупцією.

      Теги: Жертви Випуск новин Вибух Туніс Впав літак Су-27 Новини Житомира
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 29 жовтня
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