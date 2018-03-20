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Выпуск новостей за 22:00: Задержание Саркози. Скандал вокруг Facebook

Выпуск новостей 14 Читати новину українською

В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 22:00 – во Франции задержали бывшего французского президента Николя Саркози. Самая популярная социальная сеть в мире – "Фейсбук" снова в центре скандала.

Также в выпуске:

Кто из депутатов носит оружие в Верховную Раду.

Бизнесмены требуют от правоохранителей прекратить безосновательные обыски.

В причастности к смерти героя Украины Владислава Волошина знакомые погибшего и журналисты-расследователи обвиняют председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко.

Теги: Facebook Николя Саркози Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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