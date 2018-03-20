Выпуск новостей за 22:00: Задержание Саркози. Скандал вокруг Facebook
В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 22:00 – во Франции задержали бывшего французского президента Николя Саркози. Самая популярная социальная сеть в мире – "Фейсбук" снова в центре скандала.
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Источник: 24 Канал
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