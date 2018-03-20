Випуск новин за 22:00: Затримання Саркозі. Скандал навколо Facebook
У випуску новин за 20 березня станом на 22:00 – у Франції затримали колишнього французького президента Ніколя Саркозі. Найпопулярніша соціальна мережа у світі – "Фейсбук" знову у центрі скандалу.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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