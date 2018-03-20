Випуск новин за 22:00: Затримання Саркозі. Скандал навколо Facebook

У випуску новин за 20 березня станом на 22:00 – у Франції затримали колишнього французького президента Ніколя Саркозі. Найпопулярніша соціальна мережа у світі – "Фейсбук" знову у центрі скандалу.

Також у випуску: Хто з депутатів носить зброю у Верховну Раду. Бізнесмени вимагають від правоохоронців припинити безпідставні обшуки. У причетності до смерті героя України Владислава Волошина знайомі загиблого та журналісти-розслідувачі звинувачують голову Миколаївської ОДА Олексія Савченка.