Выпуск новостей за 22:00: Заявление Волкера. Фильм про Донбасс

В выпуске новостей за 18 октября по состоянию на 22:00 – спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер сказал, что Украина сможет присоединиться к НАТО после реализации реформ. С сегодняшнего дня в прокат выходит фильм Донбасс Сергея Лозницы. Режиссер воссоздал жизнь в самопровозглашенных республиках.

Также в выпуске: В Одессе украинцев обучают азов финансовой грамотности. Рада в первом чтении поддержала проект главной сметы на 2019 год. В массовом убийстве в Керчи подозревают Владислава Рослякова.