Выпуск новостей за 22:00: Заявление Волкера. Фильм про Донбасс
В выпуске новостей за 18 октября по состоянию на 22:00 – спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер сказал, что Украина сможет присоединиться к НАТО после реализации реформ. С сегодняшнего дня в прокат выходит фильм Донбасс Сергея Лозницы. Режиссер воссоздал жизнь в самопровозглашенных республиках.
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Источник: 24 канал
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