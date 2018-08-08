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НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 22:00: Землетрясение в Индонезии. Отмена госзаказа для юристов-заочников

Выпуск новостей 13 Читати новину українською

В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 22:00 – 347 человек погибли в результате мощного землетрясения в Индонезии. Еще 1,5 тысячи – травмированы. Число жертв и пострадавших может и дальше увеличиваться – сообщают местные СМИ. С нового учебного года Украина отменила государственный заказ для юристов. А все потому, что именно юристов с высшим образованием больше всего среди безработных.

Также в выпуске:

Стартовал конкурс в Антикоррупционный суд.

Сестра Сенцова характеризирует состояние брата "катастрофически плохим".

8 августа 2018 года в Украине свадебный бум.

Теги: Жертвы Образование Министерство образования и науки Украины Выпуск новостей Индонезия
Источник: 24 канал
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Новости за 8 августа
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