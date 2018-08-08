Выпуск новостей за 22:00: Землетрясение в Индонезии. Отмена госзаказа для юристов-заочников

В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 22:00 – 347 человек погибли в результате мощного землетрясения в Индонезии. Еще 1,5 тысячи – травмированы. Число жертв и пострадавших может и дальше увеличиваться – сообщают местные СМИ. С нового учебного года Украина отменила государственный заказ для юристов. А все потому, что именно юристов с высшим образованием больше всего среди безработных.

Также в выпуске: Стартовал конкурс в Антикоррупционный суд. Сестра Сенцова характеризирует состояние брата "катастрофически плохим". 8 августа 2018 года в Украине свадебный бум.