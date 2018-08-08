Випуск новин за 22:00: Землетрус в Індонезії. Скасування держзамовлення для юристів-заочників

У випуску новин за 8 серпня станом на 22:00 – 347 людей загинули внаслідок потужного землетрусу в Індонезії. Ще 1,5 тисячі – травмовані. Кількість жертв та постраждалих може і далі збільшуватися – повідомляють місцеві ЗМІ. З нового навчального року Україна скасувала державне замовлення для цього фаху. А все через те, що саме юристів із вищою освітою найбільше серед безробітних на біржі праці.

Також у випуску: Стартував конкурс до Антикорупційного суду. Сестра Сенцова охарактеризовує стан брата "катастрофічно поганим". 8 серпня 2018 року в Україні весільний бум.