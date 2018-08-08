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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 22:00: Землетрус в Індонезії. Скасування держзамовлення для юристів-заочників

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У випуску новин за 8 серпня станом на 22:00 – 347 людей загинули внаслідок потужного землетрусу в Індонезії. Ще 1,5 тисячі – травмовані. Кількість жертв та постраждалих може і далі збільшуватися – повідомляють місцеві ЗМІ. З нового навчального року Україна скасувала державне замовлення для цього фаху. А все через те, що саме юристів із вищою освітою найбільше серед безробітних на біржі праці.

Також у випуску:

Стартував конкурс до Антикорупційного суду.

Сестра Сенцова охарактеризовує стан брата "катастрофічно поганим".

8 серпня 2018 року в Україні весільний бум.

Теги: Освіта Міністерство освіти та науки України Випуск новин Індонезія Жертви
Джерело: 24 канал
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