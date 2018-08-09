Выпуск новостей за 22:00: Жертвы авиаудара в Йемене. Космические войска США

В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 22:00 – В провинции Саада авиаудар нанесла арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, что выступает на стороне правительства Йемена. Погибли 43 человека, из них 29 детей, более 50 – ранены. К 2020 году в США создадут космические войска из-за усиления угрозы со стороны Китая и России.

Также в выпуске: Появились новые фото Сенцова и новая информация о его состоянии. Экс-чиновника "Укргаздобыча" задержали на взятке в 200 тысяч долларов. На Донбассе двое военных ранены.