Випуск новин за 22:00: Жертви авіаудару у Ємені. Космічні війська США

У випуску новин за 9 серпня станом на 22:00 – У провінції Саада авіаудар завдала арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією, що виступає на боці уряду Ємена. Загинуло 43 людини, з них 29 дітей, понад 50 – поранено. До 2020 року у США створять космічні війська через посилення загрози з боку Китаю та Росії.

Також у випуску: З'явилися нові фото Сенцова та нова інформація про його стан. Екс-посадовця "Укргазвидобуваня" затримали на хабарі у 200 тисяч доларів. На Донбасі двоє військових поранені.