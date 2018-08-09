Випуск новин за 22:00: Жертви авіаудару у Ємені. Космічні війська США
У випуску новин за 9 серпня станом на 22:00 – У провінції Саада авіаудар завдала арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією, що виступає на боці уряду Ємена. Загинуло 43 людини, з них 29 дітей, понад 50 – поранено. До 2020 року у США створять космічні війська через посилення загрози з боку Китаю та Росії.
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Джерело: 24 канал
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