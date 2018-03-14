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ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН

Выпуск новостей за 22:00:Санкции против Москвы. Установлена норма возраста сексуального согласия

Выпуск новостей 23:22, 14 марта 151 Читати новину українською

В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 22:00 – Великобритания высылает из страны российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля. Депутаты установили, с какого возраста можно заниматься сексом безнаказанно и определили наказание за нарушение закона.

Также в выпуске:

Когда бумажные гривны станут металлическими.

Как в Украине отмечали День добровольца.

Президентский законопроект о национальной безопасности.

Теги: Верховная Рада Выпуск новостей Отравление Сергея Скрипаля Великобритания Новости России Тереза Мэй Законопроект
Источник: 24 Канал
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Новости за 14 марта
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