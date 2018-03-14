Выпуск новостей за 22:00:Санкции против Москвы. Установлена норма возраста сексуального согласия
Выпуск новостей 23:22, 14 марта 151 Читати новину українською
В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 22:00 – Великобритания высылает из страны российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля. Депутаты установили, с какого возраста можно заниматься сексом безнаказанно и определили наказание за нарушение закона.
Также в выпуске:
Когда бумажные гривны станут металлическими.
Как в Украине отмечали День добровольца.
Президентский законопроект о национальной безопасности.
Источник: 24 Канал
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