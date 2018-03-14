Випуск новин за 22:00: Санкції проти Москви. Встановлено норму віку сексуальної згоди
Випуск новин 23:20, 14 березня 229 Читать новость на русском
У випуску новин за 14 березня станом на 22:00 – Великобританія висилає з країни російських дипломатів у відповідь на отруєння Скрипаля. Депутати встановили, з якого віку можна займатися сексом безкарно та визначили покарання за порушення закону.
Також у випуску:
Коли паперові гривні стануть металевими.
Як в Україні відзначали День добровольця.
Президентський законопроект про національну безпеку.
Джерело: 24 Канал
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