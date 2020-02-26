Выпуск новостей за 23:00: Грандиозная премьера фильма "Черкассы". Сурков против Украины

В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 23:00 – завтра, 27 февраля, состоится премьера военно-драматического фильма "Черкассы" в кинотеатрах Украины. Бывший помощник Владимира Путина Владислав Сурков наговорил много глупостей в своем последнем интервью, в частности, что Украины – не существует.

Также в выпуске: Разного рода политологи, журналисты и просто "диванные" эксперты не ленятся распространять слухи и фейки, давая 99,9% что премьер-министр Алексей Гончарук "уходит" в отставку уже через две недели. И уже даже начали искать ему замену.