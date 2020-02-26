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      Випуск новин за 23:00: Грандіозна прем'єра фільму "Черкаси". Сурков проти України

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 лютого станом на 23:00 – завтра, 27 лютого, відбудеться прем'єра військово-драматичного фільму "Черкаси" у кінотеатрах України. Колишній помічник Володимира Путіна Владислав Сурков наговори багато дурниць у своєму останньому інтерв'ю, зокрема, що України – не існує.

      Також у випуску: 

      Різного роду, політологи, журналісти та й просто "диванні" експерти не лінуються розповсюджувати чутки і фейки, даючи 99,9% що прем'єр-міністр Олексій Гончарук "йде" у відставку вже за два тижні. І вже навіть почали шукати йому заміну. 

      Замість Гончарука хочуть менеджерів: Фесенко назвав кандидатури на крісло прем'єра
      сьогодні
      Теги: Новини Росії Випуск новин
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