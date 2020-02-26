Випуск новин за 23:00: Грандіозна прем'єра фільму "Черкаси". Сурков проти України

У випуску новин за 26 лютого станом на 23:00 – завтра, 27 лютого, відбудеться прем'єра військово-драматичного фільму "Черкаси" у кінотеатрах України. Колишній помічник Володимира Путіна Владислав Сурков наговори багато дурниць у своєму останньому інтерв'ю, зокрема, що України – не існує.

Також у випуску: Різного роду, політологи, журналісти та й просто "диванні" експерти не лінуються розповсюджувати чутки і фейки, даючи 99,9% що прем'єр-міністр Олексій Гончарук "йде" у відставку вже за два тижні. І вже навіть почали шукати йому заміну.