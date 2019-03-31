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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Выпуск новостей за 23:00: Новые данные о явке. "Титушки" под ЦИК

      Выпуск новостей 278 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 23:00 – по данным ЦИК, по состоянию на 23:00, явка избирателей на президентских выборах в Украине составила 63%, наибольшие цифры – во Львовской области, наименьшие – в Закарпатской. Под зданием Центризбиркома в Киеве собрались "титушки" – мужчины спортивной внешности собираются возле палаток с надписью "Приемная нардепа".

      Также в выпуске:

      Обновили цифры Национального экзит-пола: по их результатам во второй тур выборов выходят Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

      В Украине зафиксировали сотни нарушений на президентских выборах.

      Как прошло голосование на Львовщине.

       

      blog_ava
      Экзит-пол на выборах президента Украины-2019: известны результаты голосования
      31 марта
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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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