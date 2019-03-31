Выпуск новостей за 23:00: Новые данные о явке. "Титушки" под ЦИК
В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 23:00 – по данным ЦИК, по состоянию на 23:00, явка избирателей на президентских выборах в Украине составила 63%, наибольшие цифры – во Львовской области, наименьшие – в Закарпатской. Под зданием Центризбиркома в Киеве собрались "титушки" – мужчины спортивной внешности собираются возле палаток с надписью "Приемная нардепа".
Также в выпуске:
Обновили цифры Национального экзит-пола: по их результатам во второй тур выборов выходят Петр Порошенко и Владимир Зеленский.
В Украине зафиксировали сотни нарушений на президентских выборах.
Как прошло голосование на Львовщине.
Источник: 24 канал
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