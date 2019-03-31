Випуск новин за 23:00: Нові дані про явку. "Тітушки" під ЦВК
У випуску новин за 31 березня станом на 23:00 – за даними ЦВК, станом на 23:00, явка виборців на президентських виборах в Україні склала 63%, найбільші цифри – у Львівській області, найменші – у Закарпатській. Під будівлею Центрвиборчкому в Києві зібралися "тітушки" – чоловіки спортивної зовнішності гуртуються біля наметів із написом "Приймальня нардепа".
Також у випуску:
Оновили цифри Національного екзит-полу: за їх результатами у другий тур виборів виходять Петро Порошенко та Володимир Зеленський.
В Україні зафіксували сотні порушень на президентських виборах.
Як пройшло голосування на Львівщині.
Джерело: 24 канал
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