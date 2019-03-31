Випуск новин за 23:00: Нові дані про явку. "Тітушки" під ЦВК

У випуску новин за 31 березня станом на 23:00 – за даними ЦВК, станом на 23:00, явка виборців на президентських виборах в Україні склала 63%, найбільші цифри – у Львівській області, найменші – у Закарпатській. Під будівлею Центрвиборчкому в Києві зібралися "тітушки" – чоловіки спортивної зовнішності гуртуються біля наметів із написом "Приймальня нардепа".

Також у випуску: Оновили цифри Національного екзит-полу: за їх результатами у другий тур виборів виходять Петро Порошенко та Володимир Зеленський. В Україні зафіксували сотні порушень на президентських виборах. Як пройшло голосування на Львівщині.

Джерело: 24 канал