Выпуск новостей за 23: 00: подсчет явки ЦИК. Зарубежное голосование

В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 23:00 – явка по Украине оказалась такой: проголосовать на выборах президента в Украине и мире пришло почти 62 процента от общего количества избирателей. Самыми активными были жители Львовской области. Первыми проголосовали украинцы в Австралии. Там участки открылись еще в час ночи. А последними будут голосовать в Сан-Франциско.

Также в выпуске: Социологи обнародовали предварительные результаты экзит-поллов. Реакция Владимира Зеленского и Петра Порошенко на результаты.

Источник: 24 канал