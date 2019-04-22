Выпуск новостей за 23: 00: подсчет явки ЦИК. Зарубежное голосование
В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 23:00 – явка по Украине оказалась такой: проголосовать на выборах президента в Украине и мире пришло почти 62 процента от общего количества избирателей. Самыми активными были жители Львовской области. Первыми проголосовали украинцы в Австралии. Там участки открылись еще в час ночи. А последними будут голосовать в Сан-Франциско.
Также в выпуске:
Социологи обнародовали предварительные результаты экзит-поллов.
Реакция Владимира Зеленского и Петра Порошенко на результаты.
Источник: 24 канал
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