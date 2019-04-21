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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Випуск новин за 23:00: Підрахунок явки ЦВК. Закордонне голосування

      Випуск новин 54 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 квітня станом на 23:00 – явка по Україні виявилась такою: проголосувати на виборах президента в Україні та світі прийшло майже 62 відсотки від загальної кількості виборців. Найактивнішими були жителі Львівської області. Найпершими проголосували українці в Австралії. Там дільниці відкрилися ще о першій ночі. А останніми голосуватимуть у Сан-Франциско.

      Також у випуску:

      Соціологи оприлюднили попередні результати екзит-полів.

      Реакція Володимира Зеленського та Петра Порошенка на результати.

       

      blog_ava
      Національний екзит-пол на президентських виборах: коли будуть результати 2 туру
      21 квітня
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      Теги: ЦВК Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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