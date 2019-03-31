Выпуск новостей за 8:00: Начало работы участков. Усиленная работа правоохранительных органов

В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 8:00 – украинцы будут избирать шестого президента Украины, участки открылись в 8 часов утра и будут работать до 20 часов вечера. СБУ перешла в усиленный режим службы в Украине. Бойцы спецподразделений патрулируют улицы городов, вокзалы, автостанции по всей территории государства.

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Для украинцев, живущих за рубежом оборудовали 101 участок в 72-х странах мира, за исключением России.

С сегодняшнего дня Украина перешла на летнее время. В 3 часа ночи стрелки часов перевели на один час вперед.

Мэр Киева Виталий Кличко уже проголосовал на одном из избирательных участков столицы.