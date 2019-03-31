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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ

      Випуск новин за 8:00: Початок роботи дільниць. Посиленна робота правоохоронних органів

      Випуск новин 43 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 березня станом на 8:00 – українці обиратимуть шостого президента України, дільниці відкрилися о 8 годині ранку та працюватимуть до 20 години вечора. СБУ перейшла в посилений режим служби в Україні. Бійці спецпідрозділів патрулюють вулиці міст, вокзали, автостанції по всій території держави.

      Також у випуску:

      Для українців, які живуть за кордоном обладнали 101 дільницю у 72-х країнах світу, за виключенням Росії.

      Відсьогодні Україна перейшла на літній час. О 3й годині ночі стрілки годинника перевели на одну годину вперед.

      Мер Києва Віталій Кличко вже проголосував на одній із виборчих дільниць столиці.

      blog_ava
      Як голосують кандидати у президенти України та політична еліта держави
      сьогодні
      3135
      Теги: Випуск новин ЦВК Президентські вибори 2019 СБУ
      Джерело: 24 канал
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