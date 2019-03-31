Випуск новин за 8:00: Початок роботи дільниць. Посиленна робота правоохоронних органів

У випуску новин за 31 березня станом на 8:00 – українці обиратимуть шостого президента України, дільниці відкрилися о 8 годині ранку та працюватимуть до 20 години вечора. СБУ перейшла в посилений режим служби в Україні. Бійці спецпідрозділів патрулюють вулиці міст, вокзали, автостанції по всій території держави.

Також у випуску: Для українців, які живуть за кордоном обладнали 101 дільницю у 72-х країнах світу, за виключенням Росії. Відсьогодні Україна перейшла на літній час. О 3й годині ночі стрілки годинника перевели на одну годину вперед. Мер Києва Віталій Кличко вже проголосував на одній із виборчих дільниць столиці.

Джерело: 24 канал