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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 9:00: Адвокат Трампа в Украине. Ремонт Шулявского моста

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 декабря по состоянию на 9:00 – личный адвокат Трампа Руди Джулиани прибыл в Киев, чтобы встретиться с бывшим генпрокурором Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом. Об этом написало издание The New York Times. Мэр Киева Владимир Кличко заявил, что ремонт Шулявского моста могут завершить до конца 2019 года.

      Также в выпуске:

      На юге Польши на горнолыжном курорте взорвался жилой дом: пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

      В прифронтовой Марьинке, которая без света почти две недели, частично восстановили электроснабжение.

      Апелляционный суд отменил миллионный залог мэру Львова Андрею Садовому и изменил ему меру пресечения на личное обязательство.

      Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева дозвонилась украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

      Почему Украину не защитил Будапештский меморандум, – интервью с экс-послом Грузии Катамадзе
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      Теги: Выпуск новостей
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