Выпуск новостей за 9:00: Адвокат Трампа в Украине. Ремонт Шулявского моста

В выпуске новостей за 5 декабря по состоянию на 9:00 – личный адвокат Трампа Руди Джулиани прибыл в Киев, чтобы встретиться с бывшим генпрокурором Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом. Об этом написало издание The New York Times. Мэр Киева Владимир Кличко заявил, что ремонт Шулявского моста могут завершить до конца 2019 года.

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