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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 9:00: Адвокат Трампа в Україні. Ремонт Шулявського мосту

      Випуск новин 1 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 грудня станом на 9:00 – особистий адвокат Трампа Руді Джуліані прибув до Києва, аби зустрітися із колишнім генпрокурором Віктором Шокіним та прокурором Костянином Куликом. Про це написало видання The New York Times. Мер Києва Володимир Кличко заявив, що ремонт Шулявського мосту можуть завершити до кінця 2019 року.

      Також у випуску: 

      На півдні Польщі на гірськолижному курорті вибухнув житловий будинок: поки невідомо, чи є постраждалі.

      У прифронтовій Мар'їнці, яка без світла майже два тижні, частково відновили електропостачання.

      Апеляційний суд скасував мільйону заставу меру Львова Андрію Садовому і змінив йому запобіжний захід на особисте зобов'язання.

      Скандальна російська пропагандистка Ольга Скабеєва додзвонилася українському президенту Володимиру Зеленському.

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      Теги: Випуск новин
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