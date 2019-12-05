Випуск новин за 9:00: Адвокат Трампа в Україні. Ремонт Шулявського мосту

У випуску новин за 5 грудня станом на 9:00 – особистий адвокат Трампа Руді Джуліані прибув до Києва, аби зустрітися із колишнім генпрокурором Віктором Шокіним та прокурором Костянином Куликом. Про це написало видання The New York Times. Мер Києва Володимир Кличко заявив, що ремонт Шулявського мосту можуть завершити до кінця 2019 року.

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