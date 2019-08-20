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      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Выпуск новостей за 9:00: Атака боевиков на Донбассе. ДТП в центре Киева

      Выпуск новостей 40 Читати новину українською

      В выпуске новостей 20 августа по состоянию на 9:00 – неподалеку от Павлополя с помощью беспилотника боевики атаковали позиции ВСУ осколочной гранатой ВОГ-25. В результате удара ранения получил один военный. На перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого столкнулись Tesla и Range Rover. В результате удара внедорожник отбросило в толпу пешеходов, пострадали пять человек (двое – в реанимации).

      Также в выпуске:

      До первого сентября меньше двух недель, а 40% школ имеют неудовлетворительное состояние.

      Недалеко от станции метро "Академгородок" Mercedes сбил девушку и протащил ее на капоте несколько сотен метров.

      Владельцу гостиницы "Токио Стар", где в пожаре погибли 9 человек, меру пресечения еще не избрали.

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      Теги: Выпуск новостей Новости Киева Аварии и ДТП Война на Донбассе Постраждалі
      Источник: 24 канал
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