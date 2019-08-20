Выпуск новостей за 9:00: Атака боевиков на Донбассе. ДТП в центре Киева

В выпуске новостей 20 августа по состоянию на 9:00 – неподалеку от Павлополя с помощью беспилотника боевики атаковали позиции ВСУ осколочной гранатой ВОГ-25. В результате удара ранения получил один военный. На перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого столкнулись Tesla и Range Rover. В результате удара внедорожник отбросило в толпу пешеходов, пострадали пять человек (двое – в реанимации).

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