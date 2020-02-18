Выпуск новостей за 9:00: Атака украинских позиций боевиками. Мера пресечения Анисимову

В выпуске новостей за 18 февраля по состоянию на 9:00 – российские наемники атаковали наши силы возле Новотошковского, Орехово, Крымского и Хутора Свободного. Оккупанты ведут агрессивные обстрелы из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Криминальному авторитету Евгению Анисимову избрали меру пресечения – 60 суток под стражей без права внесения залога.

Также в выпуске: Украина требует освободить наших рыбаков, задержанных Россией в акватории Азовского моря три дня назад. На Харьковщине трое школьников 12 и 13 лет провалились под лед. Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в результате выборов на оккупированном Донбассе люди могут выбрать главарей боевиков.