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      Выпуск новостей за 9:00: Атака украинских позиций боевиками. Мера пресечения Анисимову

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 февраля по состоянию на 9:00 – российские наемники атаковали наши силы возле Новотошковского, Орехово, Крымского и Хутора Свободного. Оккупанты ведут агрессивные обстрелы из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Криминальному авторитету Евгению Анисимову избрали меру пресечения – 60 суток под стражей без права внесения залога.

      Также в выпуске:

      Украина требует освободить наших рыбаков, задержанных Россией в акватории Азовского моря три дня назад.

      На Харьковщине трое школьников 12 и 13 лет провалились под лед.

      Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в результате выборов на оккупированном Донбассе люди могут выбрать главарей боевиков.

      Доброе утро: яркая подборка приветствий
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      Теги: Новости Луганска Выпуск новостей
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