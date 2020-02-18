Випуск новин за 9:00: Атака українських позицій бойовиками. Запобіжний захід Анісімову

У випуску новин за 18 лютого станом на 9:00 – російські найманці атакували наші сили біля Новотошківського, Оріхового, Кримського та Хутора Вільний. Окупанти ведуть агресивні обстріли із забороненого Мінськими угодами озброєння. Кримінальному авторитету Євгену Анісімову обрали запобіжний захід – 60 діб під вартою без права внесення застави.

Також у випуску: Україна вимагає звільнити наших рибалок, затриманих Росією в акваторії Азовського моря три дні тому. На Харківщині троє школярів 12 та 13 років провалилися під лід. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що внаслідок виборів на окупованому Донбасі люди можуть обрати ватажків бойовиків.